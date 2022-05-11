Öldürülen şahsın yakınlarından mahkemeye: Dosya Müge Anlı'nın programına taşınsın

Cengiz İravur'un öldürülmesine ilişkin davada 7 yıl sonra karar çıktı. "Kız kaçırma" nedeniyle Ateşli Ailesi ve Kaygusuz Ailesi arasında husumet bulunuyordu. Ateşli ailesi Kaygusuz ailesinin oturduğu Yeşilkent Mahallesi'ne bu nedenle gidemiyordu. Ancak 4 Kasım 2015 tarihinde Selçuk Ateşli yanına Cengiz İravur isimli şahsı da alarak bir asker eğlencesi için Yeşilkent Mahallesi’ne gitti. Husumetli oldukları aile tarafından yolları kesilen grup arasında arbede yaşandı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, kavgadan sonra yakınlarıyla birlikte tedavi için bulunduğu Tosunoğlu Tıp Merkezi'nde yakınlarını arayan Volkan Kaygusuz silah istedi. Getirilen silahla Cengiz İravur’un içinde bulunduğu araca çok kez ateş edildi. İravur yaşamını yitirdi. Ancak savcılık ateş edenin şüphelilerden Turgay Kaygusuz mu yoksa Onur Kaygusuz mu olduğunu tespit edemedi. Çoğunluğunu Kaygusuz Ailesi'nin oluşturduğu 8 sanık hakkında “iştirak halinde kasten öldürme”, “silahla tehdit”, “basit yaralama” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Maktul yakınından talep: Dosya Müge Anlı’nın programına taşınsın

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 20 Nisan 2022 tarihinde karara çıktı. Karar günü savcının mütalaasına karşın beyanda bulunan Cengiz İravur’un yakını Murat İravur "dosyanın bir an evvel kapatılarak Müge Anlı’nın programına taşınmasını" istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyetiyse sanık Onur Kaygusuz’u, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum etti.