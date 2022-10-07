Tokatköy’ün imar planı iptal edildi

İstanbul'da Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li Beykoz Belediyesi yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Halk yıkıma tepki gösterirken kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerin elektrikleri kesilmişti. Mahalledeki evlere polis saldırısıyla girilmiş, dolu evlerin kapıları kırılıp yurttaşlar gözaltına alınmıştı. Mahallede belirlenen tüm evler zorla tahliye edilip, evlerin yıkımı gerçekleştirilmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre, mahalleli yurttaşların avukatı Taner Kunt rezerv alanı ilan edilen 487 ada 3 parsellik imar planının mahkeme tarafından iptal edildiğini söyledi.

Kunt, söz konusu bölgeyle ilgili olarak “Burası rezerv yapı alanı ilan edilmişti. İmarın iptal edilmesi, rezerv kararını da boşa düşürdü. Bu da demek oluyor ki, inşaata devam edebilirler ama hiçbir şekilde ruhsat alamazlar, satış yapamazlar” dedi. Bundan sonraki süreçte tekrardan dava açacaklarını belirten Kunt, “İnsanların evleri yıkıldı. Artık evleri yıkılanlar için tazminat davası açacağız” ifadelerini kullandı.