Tokatköy'de yıkım sürüyor: Halktan küfür eden polise tepki

İstanbul Beykoz'da Tokatköy Mahallesi sakinlerinin yargıya taşıdığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında zorla yıkım bugün de devam etti.

Mahalleye önceden haber verilmeksizin polis eşliğinde gelen ekipler, içinde bir dükkanın olduğu binayı yıktı.

Yıkıma karşı çıkanlara bir polisin hakaret ettiğini belirten yurttaşlar büyük tepki gösterdi.

Kendilerine küfrettiğini belirttikleri polis için "Gitsin bir daha gelmesin buraya" diyen mahalle sakinleri yıkım ekiplerine eşlik eden polislere "Halkla bizi karşı karşıya getirdin diye gidin belediye başkanına tepki gösterin, hakkınızı arayın" diye seslendi.

Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li Beykoz Belediyesi yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Halk yıkıma tepki gösterirken hafta başında mahalleye polis eşliğinde giren ekipler yıkımı başlatmıştı. Polis direnen mahalle sakinlerine karşı biber gazı, tazyikli su ve plastik mermi kullanmıştı.