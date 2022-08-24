Tokatköy'de zorla yıkım sürüyor: 'Bu yapılan zulümdür'

İstanbul'da Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li Beykoz Belediyesi yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Halk yıkıma tepki gösterirken önceki gün sabah saatlerinde mahalleye polis baskını gerçekleşmişti.

Yurttaşların itirazına rağmen Tokatköy'de yıkım bu sabah başladı. Mahallede yaşayanlar evlerinin önünde toplanırken bölgeye yıkım ekiplerinin yanında çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Bir yurttaş, "Hiçbir önlem alınmadan yıkım yapılıyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kamuoyu duysun böyle yıkım olmaz" dedi. Dün evi yıkılan ve bağırmaktan sesi kısılan başka bir yurttaş da, "Bu yapılan zulüm" diye bağırdı.

Mahalle polis ablukasına alınırken, önlem alınmadan yapılan yıkım nedeniyle bölge tozla kaplanmış durumda.

Yıkıma karşı bazı yurttaşlar evlerini terk etmiyor.