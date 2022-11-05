Tokatköy'de imar planı iptal edilmişti: Bakan Kurum temel attı

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy Mahallesi’nde gerçekleştirmek istediği kentsel dönüşüm projesi geçen ay yargıya takılmıştı. Mahkeme imar planını hukuka uygun bulmadı ve iptaline karar verdi.

Mahalle 22 Ağustos’ta resmen abluka altına alındı. Sabah 05.00’te polis baskınları yapılan bölgeye, TOMA, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Mahalleyi abluka altına alan ekipler, girişleri engellendi. Ardından, yurttaşların evleri imza vermemelerine karşın polis eşliğinde yıkıldı. Yıkımlar sırasında polisin de sert müdahalesiyle birlikte birçok yurttaş gözaltına alındı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk''ün haberine göre, dün de evlerinden zorla çıkarılan yurttaşlar mahkemenin iptal kararına karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ‘temel atma törenini’ uzaktan izledi. Törene mahalleden kimse katılmadı.

Sabaha karşı yapılan polis baskınıyla evinden edilen bir yurttaş, “Bizi zorla attılar, üç gün sokakta kaldım. Beni bu şekilde nasıl tahliye edersin? Eşyalarımızı da depoya kaldırdılar. Televizyonumu ekranı kırık bir şekilde aldım” dedi.

Beykoz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Emre Genç'e de bölgede tepki gösteren yurttaşlar, “Bu şekilde olmamalıydı. Bizi polisle karşı karşıya getirdiniz, düşman ilan ettiniz. Görüşmeye geldik, muhatap almadınız. AKP bize kendini farklı gösteriyor, biz fark etmemişiz” dedi. Projede çıkan borçların belli olmadığını söyleyen bir yurttaşa Genç, “Kura sonucunda çekilen evlerin fiyatları 2 haftaya belli olacak. O zaman öğrenirsiniz” diye cevap verdi.

Bölgedeki yurttaşların katılım göstermediği program için belediye çalışanlarının görevlendirildiği de iddia edildi. Beykoz Belediyesi’ne ait personel servisleri bölgede insanları indirdi.