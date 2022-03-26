Tokat Havalimanı'nın maliyeti açıklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle dün açılan Tokat Havalimanı’nın, 550 milyon TL’ye mâl olduğu bildirildi. Havalimanı için düzenlenen üç ihale kapsamında ise 272,1 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihalelerden ilki 11 Haziran 2018 tarihinde, “Tokat Yeni Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yapımı” adı altında gerçekleştirildi. İhale kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Hisar İnşaat arasında 95 milyon 480 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

DHMİ, havalimanı için 12 Temmuz 2018 tarihinde ise “PAT sahaları yapımı” için ihaleye çıktı. Tokat Yeni Havalimanı’nın PAT sahaları, 115 milyon 250 bin TL’ye, TAV Tepe Akfet şirketine ihale edildi.

DHMİ, 7 Ocak 2021 tarihinde ise havalimanının üstyapı tesislerinin ikmal işi için ihale açtı. İhale kapsamında 2 Mart 2021 tarihinde Gürtaş İnşaat ve Bileklioğulları İnşaat ile 61 milyon 444 bin TL’lik anlaşma sağlandı.

Tokat Havalimanı’nın inşaatı için düzenlenen yalnızca üç ihalenin sözleşme bedeli 272,1 milyon TL olurken havalimanının toplam maliyetinin 550 milyon TL’ye yakın olduğu öğrenildi.