Tokat Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemeyen uçaktaki yolculardan tepki

İstanbul Havalimanı'ndan bu sabah kalkan Türk Hava Yolları’nın TK 2582 sefer sayılı uçağı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Mart'ta hizmete giren Tokat Havalimanı'na rüzgar nedeniyle inemedi.

Uçak, yönlendirildiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaparken yolcular otobüslerle Tokat'a seyahat ediyor.

Mağdur olduklarını söyleyen bir yolcu, "Yalan haber yapmışlar, otobüs tahsis edildi diye. Hiçbir şekilde bize otobüs tahsis edilmedi. Bu gördüğünüz yolcuların hepsi kendi ceplerinden çıkan 150 TL kişi başı ücretle şu an Tokat'a seyahat etmekteyiz" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na bu sabah saat 09.15'de uçuşu planlanan THY uçağı Tokat'a rüzgar nedeniyle inemedi. Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirilen uçak, saat 11.48’te iniş yaptı.

Yolcuların, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 234 kilometre uzaklıktaki Tokat'a yaklaşık 3 saat süren otobüs ile ulaşım sağlayacağı belirtildi. Otobüs ile Tokat'a seyahat eden Türk Hava Yolları yolcusu bir kadın, yolculuk sırasında bir video çekerek mağdur olduklarını söyledi.

'Otobüs tahsis edilmedi'

Hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 40 dakika havada asılı kaldıklarını ifade eden kadın, "Anonsu bir kere geçtikten sonra Türk Hava Yolları iniş yaptı. Bu iniş yaptıktan sonra ilk yarım saatlik süreçte bagaj bekledik. Yalan haber yapmışlar, otobüs tahsis edildi diye. Hiçbir şekilde bize otobüs tahsis edilmedi. Bu gördüğünüz yolcuların hepsi kendi ceplerinden çıkan 150 TL kişi başı ücretle şu an Tokat'a seyahat etmekteyiz" diye konuştu.

Mağdur olduklarını belirten yolcu, "Burada bebekli kadını, yaşlısı var... Biz kesinlikle haklarımızı arıyoruz. Buradaki tüm yolcularım, onaylıyor musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine otobüsteki diğer yolcular da "Evet, onaylıyoruz" dediler. (ANKA)