Togg CEO'su: Yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor

Togg'un 29 Ekim'de açılan Gemlik Kampüsü'nde düzenlenen "basın buluşması"nda konuşan Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor. Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75'ini Türkiye’den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51’e karşılık geliyor. Togg'un hedefi gelecek üç yıl içinde yüzde 68'lik bir yerlilik oranına ulaşmak" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu fabrikanın gövde, montaj ve boyahane bölümleri basın mensuplarına tanıtıldı. AA'nın haberine göre gazeteciler, "akıllı cihaz" olarak tanımlanan C segmentindeki SUV Togg'un üretim aşamasını izledi.

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve beraberindeki yetkililerce, fabrikanın gövde bölümünde aracın gövde kısmının robotlar tarafından nasıl üretildiği ve boya aşamaları basın mensuplarına gösterildi.

Karakaş, Togg'un 15 seneye yayılmış 3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yatırımın 5 farklı modelde "akıllı cihaz", 175 bin üretim ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini kapsadığını anlatan Karakaş, "2023 sonu itibarıyla Togg için toplamda 1,8 milyar avroluk kaynak harcanacak. Bu kaynağa akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için yapılan yatırımlar da dahil" dedi.

Fiyatı Şubat'ta açıklanacak

Togg'un şu anda 4 milyar 336 milyon 274 bin lira ile Türkiye'de mobilite alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ilk sırada yer aldığını belirten Karakaş şunları kaydetti:

"Togg, akıllı cihaz gelirleri ile diğer gelirlerin dengeli olduğu bir planla yola çıktı. Hem cihazların satışından hem mobil hizmetlerinin kullanımından gelir elde edecek. Aynı zamanda batarya ve yazılım maliyetlerini kontrol edebildiği için karlılığına bunun da katkısı olacak. Togg'un fiyatı şubat ayında açıklanacak. İleri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz olarak yola çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak. Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 yılı boyunca teslim edilecek. İlk akıllı cihazın mart sonunda trafiğe çıkmasının ardından, ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak."

Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğunu anlatan Karakaş, kamuya 2035 yılına kadar 30 bin Togg satılacağını aktardı.

'Hedefi yüzde 68 yerlilik oranına ulaşmak'

Togg'un "milli bir proje" olduğunu savunan Karakaş, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan ve bu bakış açısıyla da doğal olarak yüzde yüz yerli bir proje. Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor. Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75'ini Türkiye’den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51’e karşılık geliyor. Togg'un hedefi gelecek üç yıl içinde yüzde 68'lik bir yerlilik oranına ulaşmak" ifadesini kullandı.

Karakaş, şu anda toplam 1400 kişinin çalıştığı Togg'da üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında istihdamın 4 bin 300 kişiye yükseleceğini kaydetti.

Teste gönderilen cihaz sayısı Aralık sonunda 165 olacak

Şu anda seri üretim bandından inen cihazların sertifikasyon ve homologasyon süreçleri için yurtdışındaki akredite test merkezlerine gönderildiğini belirten Karakaş "Cihazlar 16’sı yeni regülasyon olmak üzere 92 farklı teste tabi tutuluyor. Teste gönderilen cihaz sayısı aralık sonu itibarıyla toplam 165 olacak. Cihazlar testlerini tamamlayıp tip onaylarını alacaklar. Tip onaylarının alınmasının ardından da siparişlerin gelmesiyle birlikte kullanıcıya yönelik seri üretim başlayacak. Mart ayı sonunda da Togg akıllı cihazı yollarda olacak." ifadesini kullandı.