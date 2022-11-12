İmamoğlu: TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu, karşılanmayacağını öğrendik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talepleri olduğunu ancak bu taleplerinin karşılanmayacağını öğrendiklerini açıkladı.

İmamoğlu, TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamayı alıntılayarak yaptığı açıklamasında, söz konusu araçları Tarihi Yarımada’da kullanmak istediklerini söyledi.

İmamoğlu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz."