TOGG'dan ön sipariş süreciyle ilgili açıklama

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), "Erdoğan tarafından verilen ön sipariş dışında başka bir sipariş almadığımızı yenilemek isteriz" açılamasını yaptı.

TOGG'un Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Mart 2023 tarihi itibariyle yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibariyle başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön sipariş dışında başka bir sipariş almadığımızı yenilemek isteriz.”