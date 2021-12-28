TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara: Son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdılar

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, kurum olarak ekonominin tüm kılcal damarlarına ulaştıklarını, böylece sahadaki durumu en iyi şekilde görüp, sorunları ve sıkıntıları tespit ettiklerini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, Merkez Bankası politika faizinin yüzde 14 olmasına karşılık, ticari kredilerin yüksek faizli seyrettiğini belirterek, “Son günlerde kredi faizlerini olağan üstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30’ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırım-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz” dedi.

“Türk Lirasında yaşanan olağandışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu buluyor ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı destekliyoruz” ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, TL’nin olağan dışı değer kaybının durmasını da olumlu bulduklarını vurguladı.

Öte yandan Hisarcıklıoğlu, küresel ticaretten aldıkları payın ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktığını söylerken, yeşil mutabakat ve iklim değişikliği konularına da değindi. (ANKA)