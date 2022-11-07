TOBB Başkanı: Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

Vergi usul kanuna göre, son 3 yılda Yurt İçi ÜFE endeksinde toplamda yüzde 100 artış olursa, içinde bulunulan yılda da yüzde 10'nu aşan bir artış varsa, enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor TÜİK’in son açıkladığı veriler, ÜFE’nin yeni rekorlar kırdığını ortaya koyuyor.

Buna göre, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekimde aylık yüzde 7,83, yıllık ise yüzde 157,69 oranında arttı. Eylülde yüzde 83,45 olan yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) ise ekimde yüzde 85,51 yükseldi. Bu enflasyon oranı, 24 yılın yeni zirvesi oldu.

Enflasyon muhasebesi

Enflasyon muhasebesi diğer yandan, parasal olmayan değerlerin (stoklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve benzerleri), enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı (enflasyon oranı-ÜFE gibi) ile çarpılması sonucunda, finansal tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsine en yakın şekilde hesaplanması olarak tanımlanabilir.

Yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılması gerekir ve bu yapılan teknik düzeltmeler “Enflasyon Muhasebesi” olarak sınıflandırılır.