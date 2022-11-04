Nebati: Bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdiler' diyemez

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çeşitli ziyaretler ve programlar için sabah saatlerinde Kastamonu'ya gitti.

Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmada "Bu ülke için çalışıyoruz, eser hizmeti için çalışıyoruz. Elimizden gelen her gayreti ortaya koyuyoruz. Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdiler', 'Beni doktorsuz bıraktılar', 'Benim çocuğumu kitapsız bıraktılar' diyemez" ifadelerini kullandı.

Nebati, ekim ayı verileriyle son 24 yılın zirvesini gören enflasyona ilişkin de konuştu.

Baz etkisiyle mecburen düşüşe geçecek olan enflasyon için aralık ayını işaret eden Nebati şunları söyledi:

"Bakın döviz kurunun oynaklığı minimum seviyede. Öngörülebilirliğin arttığı, insanların hesaplarını çok rahat bir şekilde yapabildiği bir dönemdeyiz. Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız.