TÖB-SEN'den MEB'in laiklik karşıtı adımlarına ilişkin açıklama: 'Bilinçli ve planlı biçimde yapılmaktadır'

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitimde hızla attığı laiklik karşıtı adımlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

"MEB laiklik karşıtı uygulamaları bilinçli ve planlı biçimde uygulamaya koymaktadır" başlıklı açıklamada, kitaplardan bilimsel konuları kaldıran, karma eğitimi kamuoyunda gericilerin ağzıyla tartıştıran ve fiili olarak kaldırmaya çalışan AKP iktidarının, Diyanet ile yaptıkları ÇEDES projesi ile pilot olarak seçilen yerlerde ilkokul, ortaokul ve liselerde Manevi Danışman adı altında imam, vaiz, hafız, müezzin gibi din görevlilerinin okullarda görevlendirildiği hatırlatıldı.

MEB'in Beyaz Önlük dayatması adı altında özünde kadınların giyimini hedef alan bir dayatmayı gündeme getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, bakanlığın öğrencileri seçmeli ders adı altında var olan zorunlu din dersinin yanında zorunlu seçmeli din dersi almak zorunda bıraktığına işaret edildi.

MEB'in bu düzenlemesiyle ortaokullarda din dersi haftalık 4 saate çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, bunun yanında tüm ortaokullarda birinci sınıfta 18 saat Arapça dersi verilebilmesinin önünün açıldığı vurgulandı.

Düzenlemedeki altıncı maddede ‘Velilerin talep ettikleri okullarda on (10) ders saatine kadar her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir’ ifadesiyle gerici vakıf ve dernek ile cemaatlerle daha sık etkinlik yapmaya yasal bir kılıf yaratılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, liselerde de zorunlu din dersi sayısının, bu kategori altında haftalık en az 3 saate çıkarıldığı söylendi. Anadolu liselerinde ise ikinci yabancı dil olan Almanca/Fransızca derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılıp seçmeli hale getirildiği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle, alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda öğretmenin norm fazlası olacağına ve görev yaptıkları okullardan ayrılmak zorunda kalacağına dikkat çekilen açıklamada, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yönetici yapılmasına bağlı olarak din içerikli dersleri verecek öğretmen bulunamaması nedeniyle, eğitimci vasfı taşımayan din görevlerinin derslere girmesinin önünün daha da açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, eğitimin tüm bileşenlerini mağdur edecek, eğitimi daha niteliksiz, gerici ve kaotik hale getirecek bu uygulamanın derhal iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.