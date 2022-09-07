TÖB-SEN'den eğitim emekçilerine 'ortak bildiri, eylem birlikteliği ve iş bırakma' çağrısı

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), "yandaş sendika ve küçük ortağı" olarak belirttiği sendikalar dışındaki bütün diğer sendikalara "eylem birlikteliği" çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, TÖB-SEN'in diğer sendikaların çalışmalarını bitirerek "eylem birlikteliği" noktasında sendikalara çağrı yaptığı bildirildi.

TÖB-SEN, bütün sendikalara yapılan eylem birlikteliği çağrısının dışında daha önce planlanmış bir çalışma olarak, eğitim emekçileriyle 10 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

TÖB-SEN'in bu çalışmasının ardından "bütün sendikaların bir araya gelmesi noktasında talebi olan öğretmenlerin talebine karşılık vermek adına" gerekli adımların atılacağı bildirildi.

'Gasp edilen haklarımıza karşı bir araya gelelim'

TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer'in "bağımsız sendikalara" çağrısı şu şekilde:

"Ülkemizde bütün sendikaların gözleri önünde siyasal ve toplumsal alanda geriye doğru bir dönüşüm hayata geçirilmiştir. Eğitim camiası içinde eğitimin en büyük öznesi olan öğretmenler ve sendikaların talepleri göz ardı edilerek zorla dayatılan bu tutum ve uygulamalar her alanda her gün onlarca sorun ve çatışmaya neden oluyor. Zaten eğitim, yıllardır çözülmeyen birikmiş sorunları ile toplumun geleceğe dair kaygılarını büyüten alanların başında gelmektedir. Eğitim, toplumda var olan bütün farklılıkları ilgilendiren bir alandır. AKP hükümeti ve küçük ortağı bu alanı salt kendi ideolojik kalıpları ve siyasal olarak kendi öncelikleri üzerinden belirlemek dönüştürmek istemekte zorlama yaklaşımlar ve ben yaptım oldu mantığını tercih etmektedir.

Kamuoyu ÖMK ile meşgul olsa da eğitim camiası içinde çözülmeyen birçok sorun ve problemler devam etmektedir. Yetkili sendika ve yamağı olan sendika bu süreçte tam da iktidar ve ortağının istediği şekilde açıklamalar ve çalışmalar yapmaktadır. Öğretmenlerin haklı sesini hareket gücünü pasifize ederek bu haklı sesin ve taleplerin önünü kapatmaya çalışmaktadır. Sosyolojik ve toplumsal süreç bütün sendikaların bir araya gelme zorunluluğunu tarihsel süreç olarak önümüze koymaktadır.

Buradan sizlere Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak bir çağrıda bulunmak istiyoruz;

Gelin hep birlikte kamuoyuna açıktan deklare etmeden başta ÖMK olmak üzere gasp edilen haklarımıza karşı bir araya gelelim. Sendika genel başkanları düzeyinde ortak bir yer ve tarih belirleyerek bir arada ortak metni hazırlayıp bütün sendikaların ortak çalışması şeklinde (üye sayısına bakılmadan bir sendika önde diğeri geride olmadan) bir araya gelen sendikalarla bu metni kamuoyuna deklare ederek;

Ortak Bildiri

Eylem Birlikteliği

İş Bırakma

konusunda eğitimcilerin ve eğitim emekçilerinin haklı sesine karşı bir çalışma ortamını birlikte tesis edelim."