TÖB-SEN: Muş temsilciliğimizin yanındayız, yolsuzluk yapanlar cezalandırılsın!

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN), Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yolsuzluk iddialarının ardından bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, sendikanın haksızlık ve yolsuzluk karşısında sessiz kalmayacağı ve yolsuzların derhal cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

08.03.2022 tarihinde Muş ilinde, Bulanık temsilcimizin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yolsuzluk yapıldığı iddialarına cevap verilmesi açısından yaptığı basın açıklaması gerek ulusal basınsa gerekse yerel basında yer almıştı. TÖB-SEN Merkez Yürütme Kurulu olarak konu ile ilgili soruların kamu vicdanı açısından cevaplandırılması gerektiğini belirtmek isteriz.

TÖB-SEN Muş Bulanık İlçe Temsilciliğimizin yaptığı basın açıklamasıyla yolsuzluk iddialarına karşı yetkililerden açıklama talep etmiştik.

Uzunca bir süredir Bulanık'ta konuşulan yolsuzluk iddiaları konusunda, "Kimseyi zan altında bırakmak gibi bir amacımız yok. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama yetkililerin sessiz kalması da doğru değil. Konuya dair bir açıklama yapılmalı. Varsa bir yolsuzluk, konuya dair sessiz kalmak suça dahil olmak olur, suçluyu görmezden gelmek olur" şeklinde açıklama yapan temsilcimiz Serkan Bebek'in yetkililerden kamu vicdanını rahatlatacak açıklama beklemesi halkçı sendikacılık açısından önemli olduğu kadar bir eğitim sendikasının temel görevlerinden birisidir, dolayısıyla temsilciliğimizin bu ilkeli duruşunu takdir ediyor ve açıklamanın arkasında olduğumuzun gelinmesini isteriz. Zira bizler haksızlık ve yolsuzluk söylentilerine karşı başını kuma sokacak sendika değiliz.

İlgililerden aşağıdaki soruların cevaplanmasını talep ediyoruz:

1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mali işler bölümünde dönen yolsuzluk iddiasına göre, bazı öğretmenlere fazladan ek ders ücreti yatırılıyor ve derse girmeyen ücretli öğretmenlere maaş ödeniyor iddiası doğru mudur?

2. İlçe Milli Eğitim'de belli dönemler arasındaki evraklar Bulanık İlçe Milli Eğitim'de çıkan yangından dolayı takip edilmesi mümkün olamamış. Bunca söylenti arasında ortaya çıkan yangın, yanan evraklar durumu daha şaibeli hale sokuyor ve şüphe uyandırıyor. Konu ile ilgili evrakların yangında yok olması tesadüf müdür?

3. Bulanık ilçesinde milli eğitim müdürü görevinde bulunan, şimdi Siirt İl Milli Eğitim Müdürü olan D.E soruşturmada ifade vermek için Bulanık'a çağrıldığı ve geldiği doğru mudur?

4. Soruşturmada bahsi geçen müfettişler soruşturmayı yönetmeliklere uygun yürütmedikleri iddiası doğru mudur?

5. Soruşturma süresinde görev değişikliği yapılan memurlar olmuş mudur?

6. Özellikle ücretli öğretmenleri kullanarak yatırılan paraların bankadan çekilerek daha sonra paylaşıldığı doğru mudur?

Benzer örnekler maalesef Türkiye'de farklı yerlerde ve örneklerle de yaşanmaktadır. Bu tür uygulamalarla ülkeye ve ekonomiye kasti zarar verilmektedir. İstisnasız hiç kimsenin böyle bir olay karşısında yaptırımsız kalmaması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki Bulanık ilçesinde daha önce de kömür ve çeşitli ihaleler konusunda benzer soruşturmaların olduğunu ve bu soruşturmalarda da yine aynı şahısların adının geçtiği söylenmektedir.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak ülkenin neresinde olursa olsun haksızlık ve yolsuzluk karşısında sessiz kalmayacağımızı belirtir. Konu ile ilgili yetkileri göreve çağırır, soruşturmanın şeffaflığı açısından kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirtir, konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Adına MYK Başkanı Deniz Ezer