TMSF yönetimine el koyduğu TELE1’i açık artırmayla satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine kayyım olarak atandığı TELE 1'in satış sürecini resmen başlattı.

ABC Radyo Televizyon ve TELE 1 Prodüksiyon şirketlerini kapsayan ticari bütünlük için belirlenen 28 milyon TL'lik bedel üzerinden teklifler alınacak.

TMSF’nin yayımladığı ilanda, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi “malikler” olarak belirlendi.

Açık teklif usulüyle yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

TMSF satış ilan sayfasındaki duyuruda satışına karar verilen “TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”’nün kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla satışa çıkarıldığı belirtildi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ “casusluk” iddiasıyla 24 Ekim’de gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın gözaltına alındığı 24 Ekim günü akşamı ana haber yayını sırasında TELE1’e kayyım olarak atanan TMSF heyeti girmiş ve yayının sonlandırılmasını istemişti.

Ana haber bültenini sunan Murat Taylan, "Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın" diyerek yayına son vermişti.

Gazeteci Merdan Yanardağ yaklaşık 6 aydır tutuklu.