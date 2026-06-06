TMSF satışa çıkarmıştı: TELE1'in satış ihalesi durduruldu

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Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın yıllarca Yayın Yönetmenliğini üstlendiği ve nisan ayında TMSF tarafından 28 milyon TL'ye satışa çıkarılan TELE1'in satış ihalesi durduruldu.

Açık teklif usulüyle gerçekleşecek ve 28 milyon lira bedelle yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlenmişti.

İhalenin iptali için dava açılmıştı

TMSF’nin satış ilanında ve şartlarında işçilik alacaklarının ödenmesine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi üzerine, işçilerden bir kısmı işçilik alacaklarına kavuşmak üzere TMSF’nin satış ihalesine karşı İstanbul 11. İdare Mahkemesinde ihalenin iptali için dava açmıştı.

Açılan davaların ardından TMSF, TELE1'in satış ihalesini durdurdu. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. maddesi gerekçe gösterildi.

'Yeni bir ihale açılabilir veya tasfiye olabilir'

TELE 1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan, soz konusu karara ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları söyledi:

'Tele1 TV ihalesi durduruldu. TMSF tarafından satış geri çekildi. Durdurma kararına satış yönetmeliğinin 28. Maddesi gerekçe gösterildi. Söz konusu madde satışın tatili veya ertelenmesi başlığı taşıyor. Tele1 TV 28 milyon lira bedelle satış çıkartılmış ihale Nisan ayında resmi gazete yayınlanmıştı. 19 Haziran da yapılacağı duyurulan ancak durdurulan ihale için bundan sonra TMSF yeni bir ihale açabileceği gibi şirketin tasfiyesine de karar verebilir.'

Ne olmuştu?

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte yargılandığı ‘casusluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini üstlendiği TELE1'e kayyum atanmıştı.

Akşam ana haber yayını sırasında kayyum olarak atanan TMSF heyeti kanala gitmiş, ana haberi sunan Murat Taylan, "Ana haber bültenini zamanından önce bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, yalanlara teslim olmayın" diyerek yayını kapatmıştı.

TELE1, TMSF tarafından 25 Nisan'da 28 milyon TL'ye satışa çıkarılmıştı.

Kayyum atanmasının ardından kanalda çalışan gazetecilerin bir kısmı istifa etmişti. Ayrıca kanaldan ayrılan isimlerden bazıları YouTube'da TELE2 isimli bir haber kanalı kurmuştu.