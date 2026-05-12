'Casusluk' davasında 2. gün | Merdan Yanardağ: Davanın iki amacı var, TELE1'i susturmak ve seçimleri lekelemek

“Casusluk” suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün’ün iddiaları üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında açılan "siyasal ve askeri casusluk" davasının ilk duruşması, ikinci günde Silivri’de başladı.

Dün, Hüseyin Gün ve İmamoğlu’nun savunmaları tamamlanmıştı. Bugün Merdan Yanardağ savunma yaptı.

Yanardağ'dan Savcılığa: 'Bu iddianame demokratik hakları suç sayıyor'

27 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, savunmasına davanın siyasi niteliğine dikkat çekerek başladı.

Yanardağ, "Davanın iki amacı var. Biri TELE1' susturmak. Diğeri de Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019 ve 2024 seçimlerini lekelemek.

Bu iddianame şunu iddia ediyor: TELE1 üzerinden manipüle etmişiz ve Ekrem Bey seçimi o nedenle kazanmış. Deli saçması" dedi.

Gazeteciliğin ve seçimlere katılmanın suç sayılmak istenildiğini vurgulayan Yanardağ, "Demokrasi, demokratik hak ve özgürlükleri, temel vatandaşlık haklarını suç sayan bir iddianameyle karşı karşıyayız. Suç sayıyor. Seçimlere katılmayı, seçimleri kazanmayı, televizyon yayını yapmayı, siyasal eleştiride bulunmayı suç saymaya çalışan bir iddianameyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Yanardağ, iddianamenin altındaki imzanın dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’a ait olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

Nerede şu anda? Bakan Yardımcısı. Bakan Yardımcılığı nedir? Siyasal bir makam. Yani AKP’ye iltica etmiş bir başsavcı vekiliyle karşı karşıyayız ve bu iddianamenin altında imzası var. Demokrasiyi, demokratik hak ve özgürlükleri, temel vatandaşlık haklarını suç sayan bir iddianameyle karşı karşıyayız. Suç sayıyor. Seçimlere katılmayı, seçimleri kazanmayı, televizyon yayını yapmayı, siyasal eleştiride bulunmayı suç saymaya çalışan bir iddianameyle karşı karşıyayız. Kazanmayı daha büyük bir suç sayıyor.

'TELE1 tarafsız fakat siyasi tercihleri olan bir kanal'

Savunmasında TELE1’e yönelik operasyonun iki temel amacı olduğunu belirten Yanardağ, öncelikli hedefin kanala el koymak ve bağımsız gazeteciliği susturmak olduğunu ifade etti.

TELE1'in gazetecilerin kurduğu, yönettiği ve çalıştığı bir kuruluş olduğunu vurgulayan Yanardağ, "TELE1 ticari bir kuruluş değil. TELE1, gazetecilerin bir araya gelerek oluşturduğu, bağımsız, tarafsız fakat siyasal ve felsefi tercihleri olan bir kanal" dedi.

Yanardağ, kanalın iktidar tarafından mali ambargo, reklam engelleri ve RTÜK cezalarıyla sürekli baskı altında tutulduğunu, buna rağmen geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak büyük sermaye gruplarıyla rekabet ettiğini belirtti.

'Hobi olsun diye casusluk yapmışız'

İddianamenin akademik tezlere dayandırılmasını eleştiren Yanardağ, savunmasında şu sözlere yer verdi:

Peki Sayın Can Tuncay ne yazmış? Son iki paragrafı okuyorum: ‘Şu hâle göre casusluk suçları yönünden madde gerekçesi de nazara alındığında, niteliği gereği gizli olan bilginin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin zararına, yabancı bir devlet yararına temin edilmesi ya da açıklanması gerekmekte ise de casus ile casusluğu talep eden arasında bu bilgi ve belgenin karşı tarafa aktarılmasına yönelik bir anlaşmanın bulunması şart değildir.’ Yani spor olsun diye casusluk yapmışız. Ben yayıncılık yaparken bir ara canım sıkılmış, ‘40 yıllık gazeteciyim, gazetecilik yapıyorum ama işim gücüm yok; biraz da casusluk yapayım’ demişim. Hobi olsun diye casusluk yapmışız.

'Bu iddiayla tüm gazeteci ve yazarları casus olarak suçlayabilirsiniz'

Suçlamaların "niyet okuma" üzerine kurulu olduğunu belirten Yanardağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir canlı yayında ve bir televizyon kanalı aracılığıyla casusluk yapıldığını görmedim. Hangi gizli belge ve bilgi alışverişi olmuş? Hangi gizli belge ele geçirilmiş? Hangisi devlet sırrı niteliğinde? Dün söylendi, "Mozaik sırrı" diye bir şey. Soğuk Savaş artığı bir kafa Türkiye'de devam ediyor. Avrupa'nın 1950'lerde, 60'larda terk ettiği bir hukuk anlayışı bu. Sovyet ve sosyalist blok yanlısı olduğunu düşündükleri vatandaşlarını etkisizleştirmek amacıyla casusluk kavramını genişletmeye çalıştılar ama olmadı."

İddianamede geçen "mozaik istihbarat" vurgusuna dikkat çeken Yanardağ, açık kaynaklardan bilgi toplamananın casusluk sayılmasının mümkün olmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

Mozaik iddiasıyla, bu mantıkla Türkiye'deki araştırma yapan bütün akademisyenleri, bütün gazetecileri, bütün yazarları bir biçimde casus olarak suçlayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında mozaik istihbarat diye bir şey yok. Savcılığın yaptığı birkaç alıntı da Almanlardan yapılan alıntı, tarih verilmemiş o alıntıda. Yabancı bir ülkeye gerek yok, yabancı bir istihbarat örgütüne de gerek yok savcılara göre çünkü bulamadılar, yok böyle bir örgüt. Yani yumurtasız omlet yapılacağını iddia eden bir savcılık makamı var.

Lula örneğini verdi

Dünyadaki benzer siyasi davalara da değinen Yanardağ, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın hapsedilme sürecini hatırlattı. Bolsonaro döneminde Lula’nın kumpasla saf dışı bırakılmak istendiğini belirten Yanardağ, şu değerlendirmede bulundu:

Bolsonaro’ya karşı iktidar olan Lula da Silva örneği önemlidir. Çünkü Bolsonaro, Trump’ın desteğiyle, Amerikan emperyalistlerinin desteğiyle Türkiye’deki rejime ya da Macaristan’daki rejime benzer bir düzen kurmaya çalıştı. Lula’yı hapsettiler. Ve orada kumpası bozdu, çıktı, seçime girdi, devlet başkanı oldu. Şimdi Bolsonaro, Amerika’ya kaçarken yakalandı. Ama vicdanlı davrandılar; yargılanma sürecinde ev hapsine aldılar. Türkiye’de ne olacağını göreceğiz.

