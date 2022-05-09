TMSF, Naksan Plastik'i 'bedavaya' sattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı ve tam kapasite çalışır hale getirildikten sonra ihaleyle satışa çıkardığı Naksan Plastik, faaliyetlerine artık KİMPAŞ Grubu'nun Kimpack markası altında devam edecek.

TMSF tarafından gerçekleştirilen satış ihalesinde 1 milyar 476 milyon lira ile en yüksek teklifi veren İstanbul merkezli ABY Plastik Ambalaj AŞ, Naksan Plastik'in yeni sahibi olmuştu.

Naksan Plastik, faaliyetlerine ABY Ambalaj'ın markası olan Kimpack ile devam edecek.

ABY Plastik, Naksan Plastik'i devralırken 2 bin çalışanın 125 milyon TL'yi aşan yükümlülüğü de üstlendi.

2016’da el konuşmuştu

Gaziantep’in en değerli şirketlerinden birisi olan Naksan Plastik, 2016 yılında Nakıboğlu aile fertlerinin 'FETÖ' nedeniyle tutuklanmalarının ardından TMSF’ye geçmişti.

Nakıboğlu ailesinin FETÖ suçlamalarından ceza almalarının ardından ise, TMSF Naksan Plastik’in satış süreci için düğmeye basmıştı.

1 milyar 476 milyona satıldı

Kendi sektörünün liderlerinden olan Naksan Plastik’in, 1 milyar 476 milyon 180 bin TL’ye satılması Gaziantep’te şaşkınlıkla karşılandı.

Değeri çok daha yüksek olarak ifade edilen Naksan Plastik’in daha büyük rakamlara satılması beklenirken, 1 milyar 476 milyon TL’ye satılması, “Bedavaya gitti” yorumlarına neden oldu.