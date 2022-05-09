Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından asgari ücretli vatandaşlar da asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Erdoğan açıklama yapmıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda NATO toplantısı dönüşünde yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? sorusuna, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır" yanıtını vermişti.

Yine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sefer de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili açıklam geldi. Başkent Kulisi programına katılan Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" ifadelerini kullandı.