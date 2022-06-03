TMSF kayyum atandığı şirketi satışa çıkardı

Bugün Resmi Gazete’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Milli Emlak Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nce yayımlanan taşınmaz-iktisadi bütünlük satış ihale ilanlarından yaklaşık 2 milyar lira gelir bekleniyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumun yönetiminde olan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1 milyar 715 milyon 500 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı.

Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü, Kumkuyu Tırtar’da 7,043,67 m² yüzölçümlü Hazine taşınmazını 4 milyon 950 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı özellikleri aşağıda gösterilen yaklaşık 82 bin m² yüzölçümlü 11 taşınmazını yaklaşık 200 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkardı. 8 taşınmazının 17 taksitte; iki taşınmazının 23 taksitte ödenmesi isteniyor. 13 milyon lira gelir beklenen taşınmazının ise nedense peşin ödenmesi istenmiş.