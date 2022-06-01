TMO'nun un fiyatlama politikası değişiyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fırıncıların uygun fiyatlı un alması için sağladığı Un Destek Projesi'nin sona erdirdiği belirtilmişti. TMO'nun un sanayicilerine yönelik ucuz fiyata buğday satışı gerçekleştireceği ve uygulanacak destek yönteminin de değişeceği açıklandı.

Ankara'da un fiyatları için toplanıldı

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, TMO'nun 31 Mayıs itibariyle sona ereceği ifade edilen un sanayicilerine yönelik regülasyonunun devam etmesi için Ankara'da bir toplantı düzenlendi. Ankara’da un sanayicilerinin temsilcileri ile Tarım, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları, Ticaret Bakanlığı üst düzey bürokratları, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür ve yöneticileri bir araya geldi.

Habere göre, toplantıda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla mücadele konusundaki çabanın boşa çıkmaması için un regülasyonunun devam etmesi gerektiği ve un sanayicileri ile Tarım Bakanlığı'nın da buna destek verdiği öğrenildi.

Unda fiyatlama değişiyor

Ekmek fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında da un sanayicilerine ucuz buğday temin etmeye devam edeceği söylendi. Bugüne kadar tonu 3 bin 600 liradan un sanayicilerine buğday veriliyor ve un sanayicilerinin de 50 kiloluk un çuvalını 260 liradan satmaları taahhüt ediliyordu.1 Haziran itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi un sanayicilerine buğdayın tonunu 4 bin 500 liradan verecek ve unun çuvalının da 325 liradan satılması taahhüt edilecek. Dolayısıyla un fiyatında çuval başına 65 lira zam gelecek. Bu da mutlaka ekmeğe yansıyacak.

Ayrıca, bugüne kadar olan uygulamada un sanayicileri Toprak Mahsulleri Ofisi'nden önce buğday tahsisi alarak ucuza un satıyordu. 1 Haziran itibariyle bunun tersi olacak. Un sanayicileri ucuza un satacak sonra Ofis'ten tahsisli buğday alacak.

Un fiyatlarına zam enflasyonu etkileyecek

Ali Ekber Yıldırım, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan ile görüştüğünü, Tezcan'ın TMO'nun un regülasyonunun sona ermesi durumunda un fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz hale geleceğini bunun da enflasyon üzerine olumsuz etkisi olacağını belirttiğini aktardı.