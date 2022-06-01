Ekmek fiyatlarına zam kapıda: 'Sene sonuna kadar 5-6 liraya çıkabilir'

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fırıncıların uygun fiyatlı un almasını sağladığı Un Destek Projesi'ni sona erdirmesiyle birlikte fırıncıların uygun fiyatlı un alması imkansız hale gelecek. İstanbul'un bazı ilçelerinde 4,5 TL'yi bulan ekmeğe gelecek zammın, ay ortasında belli olması bekleniyor.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, İstanbul’un bazı ilçelerinde ekmeği resmi tarife olmaksızın 4-4,5 TL’den satmaya başlayan fırıncılar, Un Destek Projesinin bitmesi halinde yıl sonuna doğru ekmek fiyatlarının 5-6 liraya kadar çıkacağını söylüyor.

Fırıncı unun çuvalını neredeyse iki katı fiyata alacak

TMO’nun perakende fiyat artışlarını dizginlemek amacıyla başlattığı Un Destek Projesi sayesinde, piyasada fiyatı 500 liraya dayanan 50 kiloluk bir çuval un, meslek kodu pideci ve fırıncı olan esnafa 265 TL’den tahsis ediliyordu. Ancak bu hafta itibarıyla TMO’dan uygun fiyatlı un tahsisi yapamadığını söyleyen un sanayicileri ve fırıncılar, uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda TMO’dan açıklama bekliyor.

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “TMO’nun bu uygulaması maliyetlerimizi bir nebze olsun aşağı çekiyordu. Şu an bu undan alamıyoruz. Uygulamanın tamamen bitmesi ekmek fiyatlarını olumsuz etkileyecek” dedi.

Makarnaya da zam

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, bugün doğalgaz ve elektriğe gelen son zamların maliyetlerini daha da artması nedeniyle gelecek bir aylık süreçte makarna fiyatlarına yüzde 5 daha zam geleceğini dile getirdi.