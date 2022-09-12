TMO'nun borcu 5,5 milyar liraya ulaştı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), borcu 3,6 milyar lira artarak 5,5 milyar liraya ulaştı. TMO, borcu artarken ilginç bir ihaleyle gündeme geldi.

TMO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı, 1 Ağustos 2022'de ihaleye çıkarak 10 bin adet bej rengi, 10 bin adet kırmızı renkte şapka alacağını duyurdu. Kurumun şapkalarında TMO yazısı ve logosu olacağı belirtildi. 20 bin şapka için yapılan ihaleye 12 firma katılırken bir reklam ajansı ile 25 Ağustos'ta 258 bin liralık sözleşme imzalandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, idarenin borçlarının 2020 yılından 2021 yılının sonuna kadar katlanarak arttığı ortaya çıktı. TMO'nun kısa vadeli mali borçları 2020 yılına göre 3,6 milyar lira artarak 5,5 milyar liraya ulaştı.

TMO'nun 2021'de 5,3 milyar lira olan banka kredisi borcunun 2020'de 1,9 milyar lira olduğu belirtildi. Mali borçlar banka kredilerinden oluşurken ticari borçlarda da durum farklı değil. 2020'de 39 milyon 198 bin lira ticari zararı bulunan TMO'nun 2021 yılı ticari zararı ise yüzde 319 artarak 164 milyon 572 bin lira oldu.