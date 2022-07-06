TMO, ayçiçek hasadına 10 gün kala 18 bin ton yağ ihalesi yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçeği hasadına kısa bir süre kala 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ihalesi yaptı. Dünya gazetesinen Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre iki firmanın kazandığı ihaleyle, uluslararası piyasadan yaklaşık 90 dolar daha yüksek fiyatla, ton başına bin 489 dolardan alım yapıldı.

TMO, daha önce yaptığı iki ihalede de piyasadan daha yüksek fiyatla alım yapmıştı. İhaleye 7 firma katıldı. İhaleyle Yayla Gıda 12 bin ton ve Aves firması 6 bin ton alım yapacak.

TMO, artan ayçiçek yağ fiyatlarına karşı geçen yılın sonunda ihale ile piyasaya ucuz ürün vermek için ithalata yönelmişti. Diğer yandan TMO, bugün ayçiçek yağı fiyatlarına zam yaptı. TMO, daha önce 129 liraya satışa sunduğu 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 135 liraya çıkarı.

Sektör temsilcileri, ilk iki ihalede olduğu gibi son ihalede de TMO’nun yaklaşık 90 dolar daha pahalı mal aldığını ifade etti.

Uluslararası yağ piyasasının şu an bin 400 dolar civarında olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, TMO’nun son yaptığı ihalede ton başına ortalama 1489 dolardan ürün aldığını belirti.

Bayramdan sonra Adana’da hasadın başlayacağını ileten sektör temsilcileri, hasat başlamadan 18 bin ton yağın alınması, üstelik yağ fiyatlarının düşüşte olduğu dönemde ihale yapılmasına tepki gösterdi. Yapılan ihalenin başka ülkelerdeki çiftçilere yarayacağı belirtiliyor.