TMMOB'dan sempozyum: Sanayi kongresine giderken kamuculuk yeniden

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 28 Ekim cumartesi günü "Sanayi Kongresine Giderken Kamuculuk Yeniden" başlıklı bir sempozyum düzenleyecek.
Ankara'da Makine Mühendisleri Odası (MMO) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumun programı şöyle:
SANAYİ KONGRESİNE GİDERKEN KAMUCULUK YENİDEN PROGRAMI
09.00-09.45 Kayıt
09.45-10.30 Açılış Konuşmaları
Yunus YENER, MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
10.30-12.30 Birinci Oturum: Kamucu Politikalar ve Yeni Gelişmeler
Oturum Yöneticisi: Kaya GÜVENÇ
1923 Cumhuriyeti İktisadiyatının Kamucu Taşıyıcı Kolonları (1923–1933)
Dr. Serdar ŞAHİNKAYA
Dünyada Kalkınma Planlarında ve Ekonomi Politikalarında Kamucu Rüzgarlar
Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU
Nasıl Bir Kamucu Devlet?
Doç. Dr. Ozan ZENGİN
12.30-13.15 Öğle Arası
13.15-15.15 İkinci Oturum: Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Politikaları ve Kamuculuk
Oturum Yöneticisi: Ali Ekber ÇAKAR
Cumhuriyetle Kurulan Yaygın Laik Eğitim ve Bugünün Eğitim Sistemindeki Bozulan Kurumsal Yapı/Kamucu Toplumcu Laik Eğitim Programı
Feray AYTEKİN AYDOĞAN
Cumhuriyetin Sağlık Politikaları ve Kamucu-Toplumcu Sağlık Programı
Dr. Osman ÖZTÜRK
Kamucu Sosyal Koruma Politikaları ve Uygulamaları
Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU
15.15-15.30 Ara
15.30-17.30 Üçüncü Oturum: Kamucu Maliye, Tarım, Sanayi, Enerji, Ulaşım, Altyapı Politikaları
Oturum Yöneticisi: Selçuk ULUATA
Kamucu/Toplumcu Maliye Politikaları ve Uygulamaları
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN/ Prof. Dr. Oğuz OYAN
Kamucu Tarım Politikaları: Neden, Nasıl?
Baki Remzi SUİÇMEZ
Toplum Yararını Gözeten Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım, Altyapı Politikaları ve Uygulamaları
Oğuz TÜRKYILMAZ