TMMOB'dan sempozyum: Sanayi kongresine giderken kamuculuk yeniden

Ankara'da MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde 28 Ekim'de gerçekleştirilecek olan "TMMOB Sanayi Kongresine Giderken Kamuculuk Yeniden Sempozyumu" programı açıklandı.

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 28 Ekim cumartesi günü "Sanayi Kongresine Giderken Kamuculuk Yeniden" başlıklı bir sempozyum düzenleyecek.

Ankara'da Makine Mühendisleri Odası (MMO) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumun programı şöyle:

SANAYİ KONGRESİNE GİDERKEN KAMUCULUK YENİDEN PROGRAMI

09.00-09.45 Kayıt

09.45-10.30 Açılış Konuşmaları

Yunus YENER, MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Emin KORAMAZ, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.30-12.30 Birinci Oturum: Kamucu Politikalar ve Yeni Gelişmeler

Oturum Yöneticisi: Kaya GÜVENÇ

1923 Cumhuriyeti İktisadiyatının Kamucu Taşıyıcı Kolonları (1923–1933)

Dr. Serdar ŞAHİNKAYA

Dünyada Kalkınma Planlarında ve Ekonomi Politikalarında Kamucu Rüzgarlar

Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU

Nasıl Bir Kamucu Devlet?

Doç. Dr. Ozan ZENGİN

12.30-13.15 Öğle Arası

13.15-15.15 İkinci Oturum: Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Politikaları ve Kamuculuk

Oturum Yöneticisi: Ali Ekber ÇAKAR

Cumhuriyetle Kurulan Yaygın Laik Eğitim ve Bugünün Eğitim Sistemindeki Bozulan Kurumsal Yapı/Kamucu Toplumcu Laik Eğitim Programı

Feray AYTEKİN AYDOĞAN

Cumhuriyetin Sağlık Politikaları ve Kamucu-Toplumcu Sağlık Programı

Dr. Osman ÖZTÜRK

Kamucu Sosyal Koruma Politikaları ve Uygulamaları

Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU

15.15-15.30 Ara

15.30-17.30 Üçüncü Oturum: Kamucu Maliye, Tarım, Sanayi, Enerji, Ulaşım, Altyapı Politikaları

Oturum Yöneticisi: Selçuk ULUATA

Kamucu/Toplumcu Maliye Politikaları ve Uygulamaları

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN/ Prof. Dr. Oğuz OYAN

Kamucu Tarım Politikaları: Neden, Nasıl?

Baki Remzi SUİÇMEZ

Toplum Yararını Gözeten Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin  Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım, Altyapı Politikaları ve  Uygulamaları

Oğuz TÜRKYILMAZ