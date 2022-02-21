TMMOB'dan Bolu'daki yağmaya tepki: Devlet ormanının yapılaşmaya açılması acilen durdurulmalı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi proje alanının 38 bin 848 hektara düşürülmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Tüm bölgenin sadece turizm kullanımı için planlanması düşünülmüş; bölgenin ekolojik değerlerinin, önemli doğa alanlarının, habitatların sürdürülebilirliği araştırılmamıştır" ifadelerine yer verilen açıklamanın öne çıkan kısımları şöyle:

"38 bin hektara düşürülen sözde 'koruma' bölgesinde son şekliyle; Bolu Karacasu, Dörtdivan, Seben, Kıbrısçık ilçelerine ait alanlar ile Aladağ Göleti, Taşlıyayla Göletini içine alan bu planda 8 adet köy, 20’si tescilli 60 dan fazla mera ve yayla bulunmaktadır. Yine plana konu belirlenen son alan tayini nesnel bir referans gözetilmeden; nehir, akarsu, vadi yatakları, tarımsal alan kullanımı, eğim ve yükselti durumları değerlendirilmeden yapılmıştır. Tüm bölgenin sadece turizm kullanımı için planlanması düşünülmüş; bölgenin ekolojik değerlerinin, önemli doğa alanlarının, habitatların sürdürülebilirliği araştırılmamıştır.

Anayasa’nın 169. Maddesine aykırı olarak, devlet ormanı sayılan söz konusu alanın yapılaşmaya açılması acilen durdurulmalı, tanımında geçen ve 'Koruma' ile ilgisi olmayan bu çalışmanın derhal sonlandırılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki böylesi bir ormanlık alanı barındırmamakla birlikte, tüm bilimsel saiklerin karşısında ifade edilen Kanal İstanbul projesinin etki alanı bile 28 bin hektardır.

Bizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak; tarımsal sürdürülebilirlik, doğal yaşam alanlarımızın korunması, geleceğimizin yok edilmemesi için kentin tüm paydaşlarıyla, halkımızla birlikte süreci takip edeceğimizi kamuoyuna sunar, bir avuç azınlığın kentimizin geleceğini yok etmemesi için mücadeleci olacağımızı bir kez daha hatırlatırız"