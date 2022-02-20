TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi seçimleri yapıldı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube 47. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

Türkiye Barolar Birliği Balgat Tesisleri Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve tüm Ankaralıların katılımına açık olan genel kurulda, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra mahalle/köy dernekleri, demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri ile mimarlık öğrencileri de söz aldı.

TKP Ankara İl Örgütü adına konuşan Başak Özoğlu, mücadelelerde dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Mühye köyü sakinleri taş ocakları ile köylerinin tahrip olan endemik yapısını ve verdikleri mücadeleyi genel kurul ile paylaştı.

Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi Derneği yöneticisi söz alarak önce TOKİ ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlayıp mahalleliye dayattığı rant/talan plan ve projeleri ile ikinci kez yaşadıkları kentsel dönüşüm mağduriyetlerini, mahalledeki dayanışmayı, sömürücü düzene olan öfkelerini anlatarak, bugüne kadar taşıdıkları mücadelede fikren destek veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ni, bundan sonraki mücadele sürecinde de yanlarında görmek istediklerini ifade ettiler.

Mimarlık öğrencileri gelecekten umutsuz

Gelecekten umutsuz olduklarını, okurken yaşadıkları ekonomik sıkıntı ve yoksulluklarını anlatan mimarlık fakültesi öğrencileri, mezun olmaktan korktuklarını vurguladılar.

Genel kurulu tek grup listesi adaylık başvurusu ile tamamlayan Ankara Şube 20 Şubat 2022 Pazar günü Mimar Kemal Ortaokulu’nda yapılan seçimler sonrası 47. Dönem kurullarını belirlemiş oldu.

Tek listenin olduğu seçimde, "Demokrasi İçin Mimarlar Platformu" adaylarının olduğu mavi liste yönetimi oluşturdu.

Başkent’in 100. yılını karşılayacak adaylar, Tezcan Karakuş Candan, Ali Atakan, Nihal Evirgen, Muteber Osmanpaşaoğlu, Tuğba Arslan, Ünal Kara ve Onur Lami Yalman, resmi olmayan sonuçlara göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47.Dönem Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine seçildi.

Yönetim, Soruşturma ve Uzlaştırma, Denetleme kurullarından oluşan yeni ekip önümüzdeki hafta itibari ile yeni dönem çalışmalarına başlayacak.