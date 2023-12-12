TMMOB Sanayi Kongresi 2023 programı açıklandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) düzenleyeceği TMMOB Sanayi Kongresi 2023, 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'da Makine Mühendisleri Odası (MMO) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek
MMO yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan kongrenin programı açıklandı.
Ana teması "Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Türkiye Sanayisi ve Dünyadaki Son Gelişmeler Işığında Nasıl Bir Sanayileşme?" olacak olan kongrenin programı şöyle:
1. GÜN
09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.10 Açılış Konuşmaları
Yunus YENER / MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Emin KORAMAZ / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
10.10-10.50 Açılış Konferansı: Genel Değerlendirme /Türkiye'nin Planlama Deneyimi ve 21. Yüzyılda Sanayiye Giriş
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
10.50-11.00 Ara
11.00-13.00 Yeni Dünya Durumu: ABD/Atlantik İttifakı (NATO, AUKUS Paktı) ile Yükselen Güç Çin/Avrasya/BRICS Arasındaki Mücadele
Oturum Yöneticisi: Selçuk ULUATA
Küresel Hegemonya Mücadelesi
Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU
Çin’i Anlamak ve Çin Mucizesi
Cevdet Kadri KIRIMLI
21. Yüzyıl'da Dünya Düzeni: Çok Kutuplu, Çok Koridorlu...
Doç. Dr. Kerem GÖKTEN
ABD’nin Çin Politikası: Geçmiş ve Gelecek
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇİÇEKDAĞ
13.00-14.00 Öğle Arası
14.00-16.00 Dünyada Yeni Sanayi Politikaları
Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Oktar TÜREL
Sanayi Politikası Teorisinde Yeni Açılımlar
Dr. Anıl ABA
Cumhuriyet Dönemi Ticaret Politikaları ve Bundan Sonra Yapılması Gerekenler
Prof. Dr. Turan SUBAŞAT
Değer Zincirlerinin Kırılganlıkları Artarken, Küresel Şirketlerin Yönlendiriciliğindeki Sanayi Politikalarının Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkileri, Gebze ve Setubal Örnekleri
Doç. Dr. Serkan ÖNGEL
16.00-16.10 Ara
16.10-18.00 OVP, Kalkınma Planı ve Sınai Gelişme/Makro Performans İlişkileri
Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Aziz KONUKMAN
OVP (2024-26) ve 12. Kalkınma Planı (2024-28) Bağlamında Kamu Harcamalarının Gelişimi
Prof. Dr. Oğuz OYAN
Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm ve Gelir Dağılımı
Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI
Son Açıklanan OVP’de Sanayi Sektörü Vizyonu ve Makroekonomik Büyüklükler
Güldem ATABAY
2. GÜN
10.00-12.15 Sanayi Nereye Gitti/Gidiyor?
Oturum Yöneticisi: Ali Ekber ÇAKAR
Türkiye'de Kişi Başına Gelir ve Sanayi Hasılası Değişimi (2004-2021 Dönemi Karşılaştırmalı Bölgesel Bir Analiz)
Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ
Türkiye'nin Kalkınmasında Sanayinin Rolü
Prof. Dr. Bilin NEYAPTI
Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Dönüşüm: Nereden Geldi, Nereye Gidiyor?
Prof. Dr. Erol TAYMAZ
12.15-13.00 Öğle Arası
13.00-15.00 Kalkınma ve Sanayileşmede Nitelikli Eleman ve Teknoloji
Oturum Yöneticisi: S. Melih ŞAHİN
AR-GE Örgütlenmelerinin Karşılaştırmalı Bir Uluslararası Analizi
Mustafa TUNÇGENÇ
Türkiye’de Teknolojik Gelişme ve Mühendis Emeği Nereye Yöneliyor?
Dr. Özgür NARİN
Türkiye'de Kitlesel Yükseköğretim ve Vasıf Katmanlı Bir Kitle Olarak Mühendis İşgücü
Dr. Aytül FIRAT
15.00-15.15 Ara
15.15-17.15 Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti ve Geleceğimiz
Oturum Yöneticisi: Cem Nuri ALDAŞ
Üretimde Geleceğe Yönelik Dönüşüm: Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ
Prof. Dr. Suat ÖZDEMİR
Altyapı Olarak Yapay Zekâ
İzlem GÖZÜKELEŞ
Bulut ve Yapay Zekâ Teknolojileri İle Özgür Yazılım ve Donanım Eşitlikçi Bir Dünya İçin Ne İfade Ediyor?
İlhami TÜRKDOĞAN
17.15 Kapanış Forumu
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN