TMMOB Başkanı Koramaz: Sorumlular hesap versin

Bartın'da 40 madencinin hayatını kaybettiği katliam sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'dan açıklama geldi.

Yetkililerin "kaza, fıtrat, kader" gibi açıklamalarına tepki gösteren Koramaz, "Tüm bu sözler yaşanan faciaların arkasındaki sorumluları gizlemek için söyleniyor" dedi.

"Gerekli önlemleri almadan, denetim yapmadan, güvenli koşulları oluşturmadan madencileri yerin yüzlerce metre altına gönderirseniz buna kaza diyemezsiniz. Bunun adı düpedüz cinayettir. Her cinayette olduğu gibi bunun da mutlaka faili vardır" diyen Koramaz, sözlerine şöyle devam etti:

Madenci kardeşlerimizi göz göre göre ölüme yollayanlar bu cinayetin sorumlusudur. Madende güvenlik önlemlerini almayanlar bu cinayetin sorumlusudur. Madenlerin bu biçimde çalıştırılmasına izin verenler bu cinayetin sorumlusudur. Ve elbette madenleri vahşi bir sömürü ve rant kaynağı olarak kullanan siyasi iktidar bu cinayetin sorumlusudur.

Bizler bu sorumluların yargılanmasını, hesap vermesini istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Tüm uyarılarıa rağmen madencilerimizi göz göre göre ölüme yollayanların suçlarını ve sorumluluklarını örtbas etmesine izin vermeyeceğiz.

TMMOB’ye bağlı odalarımızda arkadaşlarımız facianın yaşandığı bölgede incelemelerine devam etmektedir. Bu incelemeler sonucunda en kısa zamanda hazırlayacağımız raporla tüm sorumluları birer birer ortaya çıkaracağız ve kamuoyuyla paylaşacağız.

Hepimizin başı sağ olsun."