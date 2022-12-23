TL'yi klozete atan sosyal medya ünlüsü hakim karşısına çıktı

100 TL'yi klozete attığı görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşan 'Mika Can Raun' olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Mikail Can Kurnaz'ın, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.

Söz konusu suçlar kapsamında Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya çıkan Kurnaz, savunmasında, "Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur" dedi.

Kurnaz, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar hayatımda siyasi ve politik bir davranışım olmadı. Bu amaçla sosyal medyada bir paylaşım yapmadım. İddiaya konu olayın yanlış anlaşıldığını anlayınca hemen videoyu kaldırdım ve olaya ilişkin açıklama yaptım. Hiçbir şey düşünmeden yaptım. Şöyle ki zaten parayı tuvalete atmadım. İnsanlar da bu durumu biliyordu. Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik bir kastım olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum. Videonun sonunda söylemiş olduğum düşüncede de herhangi bir suç kastım yoktur. Daha öncesinde de benimkinden daha farklı açık ve net parayı aşağılayan paylaşımlar yapılmıştı; ancak bana yapılan gibi gözaltı kararı verildi. Dava da açılmadı. Öncelikle beraatımı aksi halde hakkımda lehe olan bütün hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda ceza verilirse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum."

Mahkeme, Kurnaz'ın adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.