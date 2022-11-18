100 TL'yi klozete atma videosu sonrası istenen hapis cezası belli oldu

'Mika Can Raun' olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Mikail Can Kurnaz'ın 100 TL'yi klozete attığı görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kurnaz'ın 21 Ekim 2022 tarihinde Instagram hesabı aracılığıyla, arka planda çalan müzik eşliğinde elinde bulunan 100 TL'lik banknotu gösterdiği aktarıldı.

Banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve tekrar eline aldığı 100 TL'lik banknotu bu kez klozete doğru attığı kaydedildi. İddianamede, daha sonra sifona bastığının görüldüğü bir video yayınlandığı anlatıldı.

Etkileşim amacıyla yaptığını söyledi

Kurnaz'ın ifadesinde, paylaşımların kendisine ait olduğunu, 100 TL'lik banknotu tuvalete atmadığını, yere bıraktığını, takipçileriyle etkileşim amacıyla böyle bir paylaşım yaptığını söylediği belirtildi.

İddianamede, videoları 1 saat sonra kaldırdığını, bugüne kadar siyasi içerikli hiçbir paylaşım yapmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Savcılık, TCK 44. Maddesi gereği fikri içtima hükümlerine göre şüphelinin ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılmasının gerektiğini belirtti.

İddianamede, Kurnaz'ın “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.