100 lirayı klozete attığı için gözaltına alınmıştı: Mika Can Raun'un savunması ortaya çıktı

Mika Can Raun adlı sosyal medya ünlüsü, 100 liralık banknotu klozete attığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmış, görüntü tepki çekmişti.

Görüntülerin yayılması sonrası gözaltına alınan Raun, 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, burada serbest bırakılmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, kendine ait bir mizah şekli olduğunu söyleyen Raun "Ben 100 liralık banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuşsa da sonrasında çektiğim videoda böyle bir şey yapmadığımı açıkladım. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir saygısızlık işlemek amacıyla hareket etmedim. Atatürk veya millet değerlerimize hakaret etmek gibi bir kastım olamaz. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla gündeme geldi" dedi.