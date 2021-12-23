TL’deki düşüş Almanya'nın Türkiye'ye ihracatını azalttı

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Dış Ticaret Başkanı Volker Treier Türkiye'deki Alman şirketlerinin kendi işleriyle ilgili çok olumlu değerlendirmeler yaptıklarını ve Alman işletmelerinin daha fazla yatırım yapmaya istekli olduklarını söyledi.

Almanya’da kısa süre önce göreve gelen yeni hükümetin ardından iki ülke arasındaki ilişkilere dair beklentilerini anlatan Treier, “Bununla birlikte, döviz kuru ve ekonomi politikasına ilişkin koşullar ticari faaliyetler için hala en büyük risk. Türk Lirası'nın değerindeki düşüş, ticari ilişkilerimizi de etkiliyor. Ekim ayında Türkiye'ye yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 30 azaldı. Dolayısıyla döviz kurundaki düşüş Alman şirketlerini önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle otomobil sektörü, mühendislik ve kimya endüstrileri etkileniyor” dedi.

Dünya'dan Elif Karaca'ya konuşan Treier Almanya ve Türkiye‘nin, işletmeler için çerçeve koşullarını iyileştirme çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini belirterek "yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve mesleki eğitim alanlarında yeni yatırım ve işbirliği fırsatları olabileceğine" dikkat çekti.

Treier ayrıca “Türkiye ve Almanya'nın uzun süredir özel bir ilişkisi var. Bu, ekonomik ilişkilerimiz için olduğu kadar siyasi alanlar için de geçerli. Her iki ülkedeki şirketler, ekonomik işbirliğini vazgeçilmez kılan iklim değişikliği ve dijitalleşme gibi güncel zorluklarla eşit ölçüde karşı karşıya. Bu nedenle, yeni hükümetin bu farklı konular üzerinde çalışmaya devam edeceğine ve yapıcı çözümler arayacağına inanıyorum” ifadelerini de kullandı.