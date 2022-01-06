TKP'nin Sesi'nin Ocak sayısı çıktı

TKP’nin Sesi aylık dergisinin Ocak sayısı "TÜSİAD ve AKP" başlığıyla yayınlandı.

Katlanarak artan zamların ve yoksullaşmanın asıl sorumlularının ele alındığı sayıda, TÜSİAD ve AKP ilişkileri, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la döviz kurundaki dalgalanma ile Erdoğan ve patronların ilişkisine dair yapılan röportaj, TKP’nin hayat pahalılığına karşı ayağa kalkma çağrısıyla yapılan eylemler ve barınma sorununun ardından artan yoksullaşma ile karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerinin yaşam koşulları yer alıyor.

Dergide ayrıca asgari ücretin açıklanmasının ardından Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile Birlik Sendikası tarafından yapılan mücadele ve örgütlenme çağrıları bulunuyor. Bunun yanı sıra Köyceğiz Semt Evi’nin orman yangınlarına karşı örgütlenen dayanışması ve umut verici öyküsü anlatılıyor.

Bu sayıda, kuruluşunun 63. yıl dönümünde, zenginlerin iktidarına son veren ve emekçi halkı iktidara taşıyan Küba Devrimi ve José Martí Küba Dostluk Derneği’nin “Dayanışma ablukadan güçlüdür” çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyası da yer alıyor.

Ayrıca derginin Ocak sayısında okuyucular için dinleme, izleme ve okuma önerileri bulunuyor.

TKP’nin Sesi dergisine TKP binaları, semt, işçi ve köy evlerinden ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz yere en yakın TKP binasıyla ilgili bilgi almak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.