TKP'nin Sesi'nin Aralık sayısı çıktı

TKP’nin Sesi aylık dergisinin Aralık sayısı “Yalnız kalma!” başlığıyla çıktı. Şimdi yan yana durma zamanı denilerek bir araya gelme çağrısı yapılan derginin giriş yazısında şu satırlar yer alıyor:

Türkiye yoksul bir ülke değil. Peki nerede, nereye gidiyor bu ülkenin zenginlikleri? Rakamlar açıklanıyor, hava satıyor AKP’si, patronları. Şöyle büyüdük, şöyle ilerledik, şöyle kalkındık… Birileri semirdikçe yoksullaşan halka, sabret, şükret, idare et işte deniliyor. Her gün yeni zamlarla karşı karşıya kalan halkımıza şu seçimlere kadar bekleyin azıcık deniliyor.

TKP’nin Sesi 7’nci sayısında “Yalnız değilsin” diye sesleniyor ve çağrı yapıyor: Pahalılığa karşı ayağa kalk!

Derginin yeni sayısında TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı’yla yapılmış bir röportaj yer alıyor. “Yalnızlık çaresizliği, örgütlülük umudu büyütüyor” başlıklı röportajda Sarı, TKP’nin çalışmalarından ve bir süre önce başlattığı pahalılığa karşı ayağa kalk çağrısından söz ediyor.

Bunun yanı sıra dergide TKP’nin ülke genelinde birçok noktada açtığı semt evlerinin birkaçı tanıtılıyor. Semt evlerinin neyi amaçladığı, dayanışma ve mücadelenin mahalle ölçeğinde nasıl örüldüğü orada yaşayan ve semt evlerindeki mücadeleye emek veren insanlar tarafından aktarılıyor.

TKP’nin Sesi dergisine TKP binaları, semt evleri ve işçi evlerinden ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz yere en yakın TKP binasıyla ilgili bilgi almak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.