TKP’nin Sesi'nin 5. sayısı çıktı: İnsanca yaşama ve barınma hakkı

Türkiye Komünist Partisi'nin aylık dergisi TKP'nin Sesi'nin yeni sayısı çıktı.

TKP'den yapılan açıklamada derginin TKP binalarından, semt, işçi ve köy evlerinden edinilebileceği belirtildi, en yakın TKP binasıyla ilgili bilgi almak için [email protected] adresine mail gönderilebileceği ifade edildi.

Derginin tanıtım yazısı şöyle:

Açgözlülük ve akılsızlık üzerine kurulu düzen 2021 yılında halkı yepyeni bir sorunla karşı karşıya getirmeyi başardı: Barınma sorunu.

En temel yaşamsal ihtiyaçlarımızdan biri olan barınma hakkı, elini attığı her yerde kâr etme amacıyla hareket eden sermayenin yeni yağma alanına dönüştü. Bir tarafta milyonlarca konut boş dururken, diğer tarafta binlerce kişi insanlık dışı koşullarda fahiş fiyatlarda sunulan evlere mahkum bırakılmak isteniyor. Öğrenciler astronomik seviyedeki ev ve yurt fiyatlarını karşılayamadıkları için eğitim hakkından mahrum bırakılıyor.

“İnsanca Yaşama ve Barınma Hakkı” manşetiyle çıkan TKP’nin Sesi dergisinin yeni sayısında bu soruna ve bu sorunun nasıl çözüleceğine mercek tutuluyor.

'İnsanca yaşamak için küçük azınlığın saltanatı sona ermek zorunda'

Dergide TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’la artan hayat pahalılığıyla zorlaşan yaşam koşulları ve TKP’nin bu sorunlarla nasıl mücadele ettiğini anlattığı bir röportajın yanı sıra barınma sorununa Sovyetler Birliği’nde nasıl yaklaşıldığı ile ilgili kapsamlı bir yazı da yer alıyor.

Türkiye’de AKP döneminde patlama yaşanan inşaat sektörüyle ilgili kapsamlı bir yazının bulunduğu dergide, ayrıca emekçileri kent merkezlerinin dışına süren, yıllarca borçlandıran, daha içine girmeden dökülmeye başlayan, en temel sosyal donatılardan bile yoksun, tek amacı kâr etmek olan, gerici ve ucube mimarinin eşsiz örneği TOKİ konutları hakkında da bir inceleme yer alıyor.

Eğitim Hakkı için de barınma hakkı

Barınma sorununun doğrudan etkilediği öğrencilerle ilgili “Eğitim Hakkı İçin de Barınma Hakkı” başlıklı yazıda, bu sorunla mücadele eden öğrencilerin görüşlerine yer veriliyor. Bunun yanı sıra kira artışının en fazla yaşandığı ilçelerden biri olan Kadıköy’e odaklanıyor dergi. Kültür sanat, kafe bar/mağaza market emekçilerinin, göçmen emekçilerin ve pek çok farklı sektörden emekçi için bir sömürü cehennemine dönen Kadıköy’de bulunan İşçi Evi’nde bir araya gelen emekçiler İşçi Evi’nde neler yaptıklarını, nasıl mücadele ettiklerini anlatıyor.

TKP’nin Sesi dergisine TKP binaları, semt evleri ve işçi evlerinden ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinden ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz yere en yakın TKP binasıyla ilgili bilgi almak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.