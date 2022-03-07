TKP’nin merkezi kurulları toplandı

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) merkezi kurulları geçtiğimiz hafta sonu Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirip, Parti'nin tutum ve hareket planına dair kararlar aldı.

Merkez Komite (MK) öncelikli olarak Rusya’nın Ukrayna toprakları içinde yürüttüğü askeri operasyon ve işgal girişimini ele aldı. Parti'nin şu ana kadar gerek Türkiye kamuoyuna gerekse uluslararası komünist harekete yansıttığı tutumun güçlendirilerek, aynı doğrultuda sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi. MK, Türkiye’nin üyesi olduğu NATO’ya ve Batılı emperyalist ülkelere karşı mücadeleye öncelik verilmesi kararını bir kez daha teyit ederken, Rusya’daki burjuva ve militarist iktidarın hamlelerinin teşhiri ve bu ülkenin sınıfsal karakterine, emperyalist sistem içindeki yerine ilişkin Türkiye ve dünya solunda gözlenen çarpıtmaların nasıl etkisizleştirileceği üzerinde durdu.

Merkez Komite toplantısında Ocak ayında başlatılan örgütlenme kampanyasında hedeflere ulaşmak için atılacak adımlar, Parti'nin merkezi yapılanmasının güçlendirilmesi, AKP iktidarına ve düzen muhalefetine karşı ideolojik ve siyasi düzlemde yapılacaklar, partinin siyasi faaliyetlerini güçlendirmek için yayıncılık ve propaganda alanlarında yürütülen çalışmaların etkisinin artırılması gibi gündemlerin yanı sıra, sosyal medya başta olmak üzere popüler bazı iletişim mecralarının Parti çalışmaları açısından ortaya çıkardığı olumsuzlukların bertaraf edilerek bu platformların partinin siyasi iradesini güçlendirmesi için yapılacak düzenlemeler, hayat pahalılığı ve yoksulluğa karşı tüm Türkiye’de yürütülen mücadelelere nasıl devam edileceği, gözle görülür biçimde hareketlenen işçi sınıfının direnci ve mücadele azmini artırıcı faaliyetler ve Parti'nin yerelliklerde halk temsilci adaylarını belirleme toplantılarında şu ana kadar ortaya çıkan tablo gündeme alındı.

Merkez Komite toplantısının ardından alınan karar ve yapılan değerlendirmelere ilişkin Parti Merkez Konseyi (PMK) bilgilendirilirken bazı başlıklar Parti Merkez Konseyi’nde tartışmaya açılarak karara bağlandı. Merkez Komite toplantısının gündem maddelerine ek olarak bağımsız bir sol seçeneğin yaratılması için bir süredir yürütülen çalışma ve görüşmeler masaya yatırıldı. PMK toplantısında Parti'nin daha geniş bir çerçevede daha fazla inisiyatif alması gerektiği konusunda görüş birliği oluştu.

Türkiye Komünist Partisi’nde Merkez Komite her ay en az iki kez, Parti Merkez Konseyi ise bir kez toplanıyor.