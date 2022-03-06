Okuyan: ‘Bu düzeni biz yıkmazsak, üzerimize çöker’

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeyi sürdürüyor.

"Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor" diyen TKP, bu kez Manisa Turgutlu’da bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile TKP Danışma Kurulu üyesi ve şair Tuğrul Keskin katılırken, toplantıda söz alan Okuyan, insanlığın eğer bu kapitalist düzeni yıkmazsa, düzenin insanlığın üzerine çökmesinin yakın olduğunu söyledi.

'İnanmayın, yalan söylüyorlar...'

Okuyan şöyle konuştu:

“Eğer insanlık bu düzeni yıkmazsa, düzen yakında insanlığın üstüne çöker. Ya bir nükleer savaşla, ya korkunç ırkçı katliamlarla, ya büyük bir salgın hastalıkla... O yüzden, 1919 yılında dünyanın en büyük güçleri tarafından işgale uğramış bir ülkede cumhuriyet kuruldu. Sonra o cumhuriyeti sömürücü sınıflar kendilerine benzettiler. Eğer biz tarihte ayağa kalkan, ülkesi için, halk ve adalet, özgürlük ve eşitlik için mücadele veren örnekleri kendimize ilham almazsak başımız daha çok bela görür. İnanmayın, yalan söylüyorlar. Biz geleceğiz, Erdoğan gidecek ve her şey düzelecek. Nasıl düzelecek, anlatsınlar. Türkiye NATO’ya bağlı olmaya devam edecek. Ana muhalefet partisi NATO demokrasinin güvencesidir diyor. Bundan daha büyük bir yalan olamaz”.