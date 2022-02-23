TKP halk temsilcilerini seçiyor: Pazar günü 3 kentte buluşuluyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye başladı.

"Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor" diyen TKP, 27 Şubat Pazar günü Muğla, İzmir ve Antalya'daki halk buluşmalarını duyurdu.

27 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Muğla Köyceğiz Mona Lisa Restoran'da, saat 15.00'te İzmir Narlıdere Cemevi'nde ve saat 17.00'de Antalya Konyaaltı Cemevi Konferans Salonu'nda toplantılar düzenlenecek.

🚩Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor.

27 Şubat Pazar Muğla, İzmir ve Antalya'da buluşuyoruz!



🕑14.00

📍Muğla Köyceğiz Mona Lisa Restoran



🕒15.00

📍İzmir Narlıdere Cemevi



🕔17.00

📍Antalya Konyaaltı Cemevi Konferans Salonu pic.twitter.com/UsBkOT85z9 — TKP (@tkpninsesi) February 23, 2022

TKP milletvekili adaylarını Semt Evlerinde, İşçi Evlerinde, Köy Evlerinde, Dayanışma Komitelerinde, Kadın Dayanışma Komitelerinde, sektör ve işyeri ölçeğinde işçi toplantılarında ve üniversite örgütlerinde gerçekleşecek toplantılarda belirleyeceğini duyurmuştu. İlk toplantı geçtiğimiz haftasonu İzmir Çiğli'de yapılmıştı.