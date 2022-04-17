TKP'nin halkın temsilcilerini seçtiği toplantılar sürüyor

TKP'nin eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantılar devam ediyor.

Bugünkü toplantılar İzmir Buca, Kocaeli ve Antalya Alanya'da başladı.

Buca'da TKP Merkez Komite üyesi Başar Özer, Kocaeli ve Alanya'da ise TKP Parti Merkez Konseyi üyeleri Aydemir Güler ve Özkan Öztaş konuşma yapıyor.