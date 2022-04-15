TKP milletvekili adaylarını belirlemeye devam ediyor: 12 ilin toplantı takvimi açıklandı

Türkiye Komünist Partisi yaklaşmakta olan Parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.
TKP milletvekili adayları Semt Evlerinde, İşçi Evlerinde, Köy Evlerinde, Dayanışma Komitelerinde, Kadın Dayanışma Komitelerinde, sektör ve işyeri ölçeğinde işçi toplantılarında ve üniversite örgütlerinde gerçekleşecek toplantılarda belirlenmeye devam edeceğini duyurdu.
TKP yaptığı açıklamada başvuruya dair şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Komünist Partisi’nin programını benimseyen ve başka bir siyasi parti ile bağlantısı olmayan, milletvekili seçimlerinde TKP’yi temsil etmeye uygun olduğunu düşünen yurttaşlarımız [email protected] adresine kısa bir özgeçmiş, TC Kimlik numarası ve TKP’den neden aday olmak istediklerini anlatan kısa bir açıklama ile başvurabilirler."
Yaklaşan toplantıların yer ve zaman bilgileri şöyle:
- Adana - 23 Nisan Cumartesi 17:00 – Doğal Park Balo Salonu (Toros Mh., 78190 Sk. Çukurova). Katılımcı: TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler
- Antalya - 17 Nisan Pazar 15:00 – Alanya Alanina Müzik Store (Mahmutlar Mah. Barbaros Cad. Algül Apt.No:114). Katılımcı: TKP Merkez Konseyi üyesi Özkan Öztaş
- Aydın - 17 Nisan Pazar 16:00 – Yıldız Kenter Kültür Merkezi, Şükran Güngör Tiyatro Sahnesi. Katılımcı: TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı
- Bursa - 24 Nisan Pazar 14:00 – Akademik Odalar Birliği Oditoryum. Katılımcılar: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sanatçı Orhan Aydın
- Gaziantep - 24 Nisan Pazar 14:00 – Meşe Kafe (Güneykent Mh., Üniversite Bulvarı, No:349, Şahinbey). Katılımcı: TKP Merkez Konseyi üyesi Erhan Nalçacı
- İzmir - 17 Nisan Pazar 15:00 – Buca Şirinyer Düğün Salonu. Katılımcı: TKP Merkez Komite üyesi Başar Özer
- Manisa - 17 Nisan Pazar 14:00 – Turgutlu, Eski Munzur Kıraathanesi (Mustafa Kemal Mh. Kervan Yolu Cd. No:60/A).
- Mersin - 24 Nisan Pazar 14:00 – Tarsus Şiir Kafe (İsmetpaşa Bulvarı, No:72, Yapay Şelale). Katılımcı: TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler
- Kocaeli - 17 Nisan Pazar 15:00 – Bahane Plus Düğün Salonu. Katılımcı: TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler
- Osmaniye - 23 Nisan Cumartesi 13:00 – Düziçi İrfanlı Semt Evi. Katılımcı: TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler
- Van - 16 Nisan Cumartesi 14:00 – Seyit Fehim Arvasi Semt Evi. Katılımcı: TKP Merkez Konseyi üyesi Özkan Öztaş
- Mersin / Merkez - 24 Nisan Pazar 17:00 – Yenişehir Belediyesi Akademi Salonu (Edip Burhan Kapalı Spor Salonu arkası). Katılımcı: TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler
- Hatay / İskenderun - 24 Nisan Pazar 17:00 – Gürsel Semt Evi (Gürsel Mahallesi, 539 Sokak, No:27A). Katılımcı: TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı