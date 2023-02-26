TKP'nin deprem dayanışması 21. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.
TKP'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Adıyaman'daki Dayanışma Merkezi'nden görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Günlerdir köy köy halkımızın yaralarını saran Adıyaman Dayanışma Merkezinde depremin 21. günündeyiz. Adıyaman Merkez Kotur Evleri ile Xisor Köylerinden Oluklu ve Akçalı'daydık. Sağlık taraması yaptık, dayanışma malzemelerini yerlerine teslim ettik" denildi.
Günlerdir köy köy halkımızın yaralarını saran #Adıyaman Dayanışma Merkezinde depremin 21. günündeyiz.— TKP (@tkpninsesi) February 26, 2023
Adıyaman Merkez Kotur Evleri ile Xisor Köylerinden Oluklu ve Akçalı'daydık. Sağlık taraması yaptık, dayanışma malzemelerini yerlerine teslim ettik. #depremler #AyağaKalk pic.twitter.com/3UHWHpMuI4