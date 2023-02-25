TKP'nin deprem dayanışması 20. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Dayanışma ile yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bizlere çürük binaları reva görenler, ceplerindeki parayı insan yaşamından önde tutanlar er ya da geç hesap verecekler" denildi.