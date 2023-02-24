TKP'nin deprem dayanışması 19. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Bu ülke onurlu, vicdanlı, dayanışmacı, güzel insanlarındır. İkiyüzlü, sahtekar, zalim, ahlaksız parababalarının değil. Alçak düzenlerini yıkacağız!" denildi.