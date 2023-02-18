TKP'nin deprem dayanışması 13. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TKP'nin deprem bölgelerinde örgütlediği dayanışma 13. gününde devam ediyor.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

Antakya Kriz Masası'ndaki dayanışma da büyüyerek sürüyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında bölgeyle ilgili yapılan paylaşımda "Bölgedeki yurttaşlarımıza yağ, çay, bakliyat dağıtımı yapacağız. Revirimiz, eczanemiz açık. Bu felaketin altından hep birlikte kalkacağız" denildi.

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