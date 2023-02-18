TKP'nin deprem dayanışması 13. gününde sürüyor

Dün gece #Adıyaman Kömür'e halkımızın desteğiyle topladığımız dayanışma malzemelerini ulaştırdık.



Bu enkazın altından birbirimize tutanarak kalkacağız. Ve tek bir insanımızın dahi bir daha enkaz altında kalmayacağı bir ülke kuracağız. #deprem pic.twitter.com/1ASDLcuoe3