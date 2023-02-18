TKP'nin deprem dayanışması 13. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.
Antakya Kriz Masası'ndaki dayanışma da büyüyerek sürüyor.
TKP'nin sosyal medya hesabında bölgeyle ilgili yapılan paylaşımda "Bölgedeki yurttaşlarımıza yağ, çay, bakliyat dağıtımı yapacağız. Revirimiz, eczanemiz açık. Bu felaketin altından hep birlikte kalkacağız" denildi.
TKP #Antakya Kriz Masası'nda depremin 13. gününün sabahındayız.— TKP (@tkpninsesi) February 18, 2023
Birazdan bölgedeki yurttaşlarımıza yağ, çay, bakliyat dağıtımı yapacağız. Bunun için hazırlanıyoruz.
Revirimiz, eczanemiz açık. #deprem
Bu felaketin altından hep birlikte kalkacağız. pic.twitter.com/xAZ2nuk2YG
Dün gece #Adıyaman Kömür'e halkımızın desteğiyle topladığımız dayanışma malzemelerini ulaştırdık.— TKP (@tkpninsesi) February 18, 2023
Bu enkazın altından birbirimize tutanarak kalkacağız. Ve tek bir insanımızın dahi bir daha enkaz altında kalmayacağı bir ülke kuracağız. #deprem pic.twitter.com/1ASDLcuoe3