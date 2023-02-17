TKP'nin deprem dayanışması 12. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Güzel halkımız yalnız ihtiyaç malzemeleri değil, sevgisini, tesellisini, desteğini de koyuyor kutuların içine... Arkadaşlarımız o kutulardan çıkan ne varsa hepsini, çoğaltarak, bölge halkına ulaştırıyor" denildi.