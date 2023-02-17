TKP Maraş Pazarcık'ta 'çocuk dostu alan' kurdu

İki büyük depremin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, depremin ilk gününden beri halka ilaç, sağlık, kıyafet, yiyecek sağlayan ve dayanışma gösteren Türkiye Komünist Partisi (TKP) üye ve gönüllüleri, depremin ikincisi haftasından itibaren her öğlen 13.00-15.00 arası depremzede çocuklara "rekreatif faaliyetlerle" destek oluyordu.

15 Şubat günü, TKP kriz ve dayanışma masasına gurbetçi bir yurttaşın bağışladığı 70 metrekarelik bir çadır ile TKP, bu alanı "çocuk dostu alan" haline getirdi.

Her öğlen 13.00-15.00 arasında bölgede yaşayan çocuklara çeşitli oyunlar ve aktiviteler sunulan bu alanda faaliyetleri bölgeye gelen TKP'li eğitim emekçileri planlıyor.

Bölgedeki velilerden ve çocuklardan olumlu tepki alan ve katılımın her gün arttığı etkinliklerde depremin tüm zorluklarına rağmen yüzler gülüyor.

TKP Kriz ve Dayanışma Masası'nın bulunduğu bölgeye bir de Dersim Belediyesi ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun öncülüğünde bir çocuk parkı inşa etti.

Dayanışmayla çocukların belleğindeki deprem izleri silinmeye çalışılıyor.