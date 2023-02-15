TKP'nin deprem dayanışması 10. gününde sürüyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından binlerce yurttaş enkaz altından henüz çıkarılamamışken, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla emekçi halkın topladığı dayanışma malzemeleri deprem bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

TKP'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda dayanışma 10. gününde devam ettiğine dikkat çekildi. Paylaşımda, "Gelen yardımlar listeleniyor, köyler ve mahallelerden gelen ihtiyaç talepleri kaydediliyor. Köylere gidecek yardımlar planlanıyor, yardım çağrılarına ulaşılıyor, yeni yardım gönüllüleri kaydediliyor..." denildi.

TKP #Antakya Kriz Masası'nda depremin 10. gününün sabahındayız.



Gelen yardımlar listeleniyor, köyler ve mahallelerden gelen ihtiyaç talepleri kaydediliyor. Köylere gidecek yardımlar planlanıyor, yardım çağrılarına ulaşılıyor, yeni yardım gönüllüleri kaydediliyor... #deprem pic.twitter.com/9kCNIiK3BP — TKP (@tkpninsesi) February 15, 2023

TKP'nin Adıyaman Dayanışma Merkezi'nde de felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Dayanışma Merkezi'nde dayanışma malzemeleri paylaşılıyor, ihtiyaçlar tespit ediliyor. Çocuklar için bir sosyal merkez kurma hazırlığı yapılıyor.

TKP #Adıyaman Dayanışma Merkezi'nde felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor.



Dayanışma malzemeleri paylaşılıyor, ihtiyaçlar tespit ediliyor. Çocuklar için bir sosyal merkez kurma hazırlığı yapılıyor. #deprem



📍Adres: Beri Köprüsü Şehit Er Abdurrahman Doğan Parkı pic.twitter.com/sLa355fMK2 — TKP (@tkpninsesi) February 15, 2023

TKP'nin dayanışma çalışmaları Adana, Antep, İskenderun, Antakya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye ve Maraş'ta sürüyor.